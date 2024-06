O Borussia Dortmund, finalista da Champions League 2023/24, não conta com nenhum brasileiro em seu elenco de atletas. Porém, fora das quatro linhas, o clube alemão possui um trunfo e tanto que nasceu no Brasil e já soma três finais de Champions em seu currículo. Trata-se do preparador físico Marcelo Martins, de 51 anos. Nascido no Rio de Janeiro, o profissional chegou ao Dortmund no início da atual temporada e sonha em superar o poderoso Real Madrid na decisão deste sábado (1º), o que daria a ele o segundo título da maior competição europeia de clubes.