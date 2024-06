De um lado da final da Champions League está o maior campeão da história da competição, com 14 títulos. Do outro, uma equipe que não tem a mesma tradição, com apenas uma taça, mas que precisa ser respeitada. Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam no sábado (1), às 16h, pela final da edição 2023/2024 da principal competição de clubes do mundo.