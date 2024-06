Ver brasileiros torcendo para clubes europeus já não é mais uma grande novidade. E ao pensar em equipes da Europa, o Real Madrid é talvez o mais lembrado, tanto pelos títulos quanto pelos craques que vestem ou vestiram a camisa do time espanhol. Na última década, a presença de jogadores do nível de Cristiano Ronaldo, Benzema e, mais recentemente, Vinicius Jr. faz com que os merengues conquistem mais torcedores pelo mundo.