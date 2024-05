O Real Madrid se garantiu na final de mais uma Liga dos Campeões nesta quarta (8), em jogo de reviravoltas que terminou com vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu, pela rodada de volta da semifinal. O jogo ficou marcado também pela homenagem do atacante brasileiro Rodrygo, que exibiu uma camiseta com os dizeres "pray for RS", um pedido de oração às vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul.