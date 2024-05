Com os jogos adiados até 27 de maio, o Grêmio não tem previsão de quando vai voltar a disputar uma partida. No momento, a prioridade do clube é a questão humanitária, com o auxílio do clube para os funcionários e as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Se a situação melhorar, o grupo de jogadores voltará a treinar. Depois disso é que a direção vai avaliar a possibilidade de o time entrar em campo novamente para recuperar os jogos adiados. E, quando isso ocorrer, é provável que não seja na Arena, pois o estrago no estádio foi muito grande: