A 4ª Super Cup de Beach Tennis se junta ao mutirão de ajuda às vítimas da enchente no RS. O torneio reverterá 100% do total arrecadado com as inscrições para ajudar arenas filiadas à Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e projetos sociais apoiados oficialmente pela entidade que foram afetados pela catástrofe climática.