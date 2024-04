O gaúcho Felipe Loch, de apenas 17 anos, tornou-se neste sábado (20) o atleta de beach tennis mais jovem da história a vencer um torneio da categoria BT 400, uma das principais do circuito. Jogando ao lado do parceiro italiano Luca Andreolini, de 20 anos, o porto-alegrense eliminou as principais duplas do mundo nas quartas de final, na semifinal e na final do torneio disputado em Petrolina, no sertão de Pernambuco.