O Sesi-Franca é quem manda no basquete nacional. Pelo terceiro ano seguido, a equipe do interior paulista é campeã do NBB. A conquista desta quinta-feira veio com vitória por 69 a 59 diante do Flamengo, no Maracanãzinho, fechando a série melhor de cinco jogos em 3 a 1. A decisão foi bastante nervosa, repleta de erros, e com o segundo menor placar da história das finais da competição.