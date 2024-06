Atual bicampeão do Novo Basquete Brasil, o Sesi-Franca deu um passo importante para a conquista do tricampeonato consecutivo. No primeiro jogo das finais, contra o Flamengo, o time paulista foi ao Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no sábado (1º), e venceu por 69 a 56, abrindo 1 a 0 na série melhor de cinco. Agora, as duas próximas partidas serão disputadas em Franca e o time comandado por Hélio Rubens Garcia Filho pode comemorar seu 14º título nacional, computando os cinco da Taça Brasil e os seis de Campeonato Brasileiro/Liga Nacional, competições que antecederam o NBB.