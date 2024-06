O Boston Celtics poderá conquistar na sexta-feira (14) o 18º título de sua história na NBA. A tradicional equipe derrotou o Dallas Mavericks, nesta quarta-feira (12), na American Airlines Center, no Texas, por 106 a 99 e abriu 3 a 0 na série final. Kyrie Irving foi o cestinha do jogo, ao marcar 35 pontos para Dallas, enquanto Jayson Tatum colaborou com 31 pontos para Boston.