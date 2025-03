Luan Almeida é destaque, mas Brasil fica sem medalha no 2º dia do Grand Prix da Áustria de judô

Luan (de branco) perdeu nas oitavas para Bernd Fasching (de azul). Gabriela SabauIJF

O segundo dia do Grand Prix de Judô da Áustria não foi positivo para os atletas brasileiros, que enfrentaram grandes desafios nas primeiras rodadas das suas respectivas categorias. Embora o primeiro dia tenha sido marcado por duas medalhas para o Brasil, neste sábado (8), ninguém conseguiu avançar para as quartas de final. O melhor resultado brasileiro foi de Luan Almeida, que venceu duas lutas, mas parou nas oitavas de final na categoria meio-médio (até 81 kg).

O judoca do Sesi-SP foi um dos destaques do dia, vencendo duas lutas em sequência, uma contra o francês Arnaud Aregba e outra diante do turco Vedat Albayrak, ambas por waza-ari. No entanto, ele acabou sendo eliminado nas oitavas de final, após uma derrota apertada para o austríaco Bernd Fasching. Luan chegou a ter uma vantagem inicial com um yuko, mas o adversário virou o confronto, vencendo com um yuko e um waza-ari, colocando um fim à sua jornada na competição.

As mulheres brasileiras também não conseguiram avançar de fase. (Flamengo), campeã olímpica no leve (57 kg), participou da categoria meio-médio ( até 63 kg), mas foi derrotada pela japonesa Morchika So na primeira rodada. Rafaela ainda está em busca de sua primeira medalha internacional no novo peso.

No mesmo peso, Nauana Silva foi um pouco mais longe, avançando para as oitavas de final. A ayleta do Pinheiros (SP) venceu a dinamarquesa Helene Christensen por waza-ari, mas perdeu para a turca Ayten Yeksan após um combate decidido por punições.

No masculino, o Brasil teve um desempenho igualmente difícil. Vinícius Ardina (Sesi-SP) estreou na categoria até leve (até 73 kg), mas perdeu logo na primeira luta para o francês Eliot Preve, com um Yuko.

Gabriel Falcão (Instituto Reação-RJ), que competiu até 81 kg, também teve uma estreia de altos e baixos. Ele venceu a primeira luta, superando o malaio Amir Majeed por punições, mas foi derrotado pelo alemão Tim Gramkov na segunda rodada por ippon, também ficando sem medalha.