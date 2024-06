Ídolos são importantes no futebol porque criam identificação, seja pela conquista de taças, liderança dentro de campo ou lealdade pela mesma camisa. Na final da Champions League 2023/2024, os dois clubes finalistas vão se despedir de grandes ídolos. Marco Reus foi referência no Borussia Dortmund desde que pisou no Signal Iduna Park. Toni Kroos brilhou em meio a uma constelação de craques e pode encerrar sua passagem pelo Real Madrid como um dos maiores vencedores da história do clube.