Messi, Neymar, Luis Suárez e tantos outros craques do futebol sul-americano já disputaram a Copa América como jovens promessas. Ao longo do tempo se afirmaram como grandes jogadores pelos clubes que passaram e suas respectivas seleções. Em 2024, no torneio que começa no dia 20 de junho, há jovens atletas que já se destacam por grandes equipes e podem fazer a diferença na Copa América.