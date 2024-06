Mais três atletas brasileiros confirmaram classificação para os Jogos de Paris: Darlan Romani (Praia Clube-MG), no arremesso de peso; Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP), no lançamento de disco; e Matheus Lima (Pinheiros-SP), nos 400 metros rasos. Eles atingiram o índice olímpico nesta sexta-feira (28), por seu desempenho no Troféu Brasil de Atletismo.