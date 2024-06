Paulo André se machuca na final dos 100m, Felipe Bardi leva ouro a 0s05 do índice olímpico

Uma lesão muscular no posterior da coxa impediu Paulo André (CAES-ES) de levar o ouro e tentar a vaga olímpica na final dos 100m do Troféu Brasil, disputado no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O velocista liderava a prova com vantagem, quando sentiu o problema e caiu. Felipe Bardi (Sesi-SP), segundo nas eliminatórias, acabou vencendo a prova com 10seg05, muito perto do índice de 10 segundos. Hygor Gabriel (Projeto Atletismo Campeão-PE) surpreendeu ao levar a prata (10seg13), com Erick Cardoso em terceiro (10seg19).