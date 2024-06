As consequências do Gre-Nal 442 para Grêmio e Inter

O Gre-Nal de Curitiba foi do Inter. Foi do time que se organizou melhor em campo na maior parte dos 97 minutos de partida. Que não terminou o jogo com um zagueiro de centroavante, dando chutão para a área. Que manteve a melhor defesa do Brasileirão após nove duelos. Que, desde a última quinta-feira (20), vive um ambiente com menos tensão. Que não se abalou com o público maior do outro lado. E que soube abrir o placar, em uma cabeçada de Vitão desviada contra o próprio gol por Gustavo Martins, e fechar a casinha. O Gre-Nal de Curitiba foi do mesmo time que havia vencido os dois clássicos anteriores.