A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Holanda, por 3 sets a 1, nesta quinta-feira (30), com parciais de 25/17, 20/25, 25/20 e 25/18, em 1h30 min de partida disputada em Macau, na China. Foi a sexta vitória consecutiva na Liga das Nações. O Brasil está invicto na competição e provisoriamente lidera a classificação geral com 17 pontos, dois à frente da Polônia, que também está invicta e que ainda vai jogar contra a Coreia do Sul.