Em franca recuperação após ser atropelada enquanto fazia um treino de bicicleta em uma rodovia em São Carlos, no interior de São Paulo, no final do ano passado, a trialeta Luisa Baptista postou um vídeo nesta segunda-feira (22) onde agradeceu pela sua melhora e também cobrou as autoridades sobre o rigor no andamento das investigações em relação ao acidente.