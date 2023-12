A triatleta Luisa Baptista, atropelada durante um treino de bicicleta na estrada, neste sábado (24), foi transferida da Santa Casa de São Carlos para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), no início da madrugada desta segunda-feira (25). O procedimento foi possível devido a uma melhora no quadro da atleta de 29 anos. Ela está submetida a um equipamento para circulação do sangue. A informação é do boletim médico da Santa Casa de São Carlos.