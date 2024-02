Internada desde o dia 23 de dezembro, quando fazia um treino no distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, interior de São Paulo, e acabou sofrendo um grave acidente, a triatleta Luísa Baptista conseguir falar pela primeira vez nesta quarta-feira (21), na UTI do Hospital São Luiz, na capital paulistana. De acordo com seu irmão, Vitor Duarte, as primeiras palavras foram um agradecimento.