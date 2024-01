A triatleta Luisa Baptista, atropelada enquanto treinava em estrada de São Carlos, no interior de São Paulo, em 23 de dezembro do ano passado, ainda não tem previsão de ir para o quarto, mas o último Boletim Médico divulgado nesta sexta-feira (12) pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), onde se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), revela uma evolução diária no estado da atleta.