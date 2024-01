O Comitê Olímpico do Brasil (COB) publicou nesta quinta-feira uma carta aberta aos skatistas, na qual diz que a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 não será prejudicada em meio à crise política vivida pela modalidade neste momento. Com a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) desfiliada da World Skate (WS), federação internacional reguladora do skate e dos esportes sobre patins no âmbito olímpico, o COB foi nomeado para representar os skatistas até a realização da Olimpíada.