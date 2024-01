A World Skate (WS), organização internacional responsável pela regulação do skate e dos esportes sobre patins, retirou a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) do seu quadro de filiados, conforme informado em documento publicado nesta quarta-feira. A decisão também coloca o Comitê Olímpico do Brasil (COB) como gestor direto do skate no País, até a realização dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, e dá sinal verde para a Confederação Brasileira de Hóquei e Patins (CBHP) se tornar a nova representantes dos skatistas, mediante o cumprimento de uma lista de exigências.