A batalha envolvendo a disputa pela gestão do skate no Brasil, entre Confederação Brasileira de Skate (CBSK) e Confederação Brasileira de Hóquei e Patins (CBHP), deverá ser encerrada em janeiro, já que até o prazo estipulado pela World Skate, a Federação Mundial da modalidade, o dia 31 de dezembro, não ocorrerá um acordo entre as partes.