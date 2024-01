A brasileira Bia Haddad Maia e a norte-americana Taylor Townsend conquistaram o título de duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Na final, encerrada no começo da madrugada desta sexta-feira (12), elas derrotaram as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h26min de partida. Este foi o primeiro título da parceria que fez seu primeiro torneio.