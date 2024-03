Mais duas equipes se classificaram para as quartas de final da Champions League nesta quarta-feira (6). Enquanto o Manchester City teve tranquilidade para eliminar o Copenhagen, na Inglaterra, com um novo 3 a 1 (6 a 2 no agregado), o Real Madrid sofreu. Jogando na Espanha, o maior campeão da competição empatou em 1 a 1 com o RB Leipzig, com gol marcado por Vini Jr., e se classificou por conta da vitória do jogo de ida na Alemanha.