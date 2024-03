O Ministério Público da Espanha solicitou, nesta quarta-feira (6), a prisão de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e que recentemente negociou com a CBF para comandar a Seleção Brasileira. A acusação é de fraude fiscal. De acordo com o órgão, o italiano teria sonegado 1 milhão de euros em impostos. A pena sugerida é de quatro anos e nove meses.