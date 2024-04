Neymar vai marcar presença na Vila Belmiro neste domingo (31). O jogador vai acompanhar o primeiro jogo da final do Paulistão, entre Santos e Palmeiras, às 18h e entrará no gramado segurando a taça de campeão antes do confronto. O protocolo está sendo organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e a equipe alviverde também terá um representante na partida de volta, no Allianz Parque, com o nome ainda em definição.