Os dois últimos classificados para as quartas de final da Champions League foram conhecidos nesta quarta-feira (13). Na Espanha, após vitória por 2 a 1 no tempo normal, o Atlético de Madrid conseguiu a vaga nos pênaltis contra a Inter de Milão. Na Alemanha, o Borussia Dortmund conseguiu fazer valer o mando de campo e venceu o PSV por 2 a 0, classificando-se por conta do agregado de 3 a 1.