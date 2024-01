O tenista russo Daniil Medvedev buscou uma grande virada sobre o alemão Alexander Zverev, nesta sexta-feira (26), e avançou à final do Australian Open. O número três do mundo perdeu os dois primeiros sets da semifinal, mas buscou o empate em dois tie-breaks seguidos e levou a melhor no quinto e decisivo set, após 4h18min de batalha. O placar da incrível vitória por 3 sets a 2 marcou parciais de 5/7, 3/6, 7/6 (7/4), 7/6 (7/5) e 6/3.