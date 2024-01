O italiano Jannik Sinner é o primeiro finalista do Aberto da Austrália. Na madrugada desta sexta-feira (26), ele derrotou o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e dez vezes campeão em Melbourne por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 6/2, 6/7 (6) e 6/3 , em 3h22 min de partida e pela primeira vez na carreira disputará uma decisão de Grand Slam. Seu adversário sairá do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvedev.