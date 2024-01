A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou o gaúcho Luiz Peniza como novo capitão da equipe feminina do Brasil. Auxiliar técnico desde 2018, Peniza foi promovido e terá seu primeiro desafio no classificatório para as finais da Billie Jean King Cup, contra a Alemanha, nos dias 12 e 13 de abril, em solo brasileiro (o local do confronto ainda será anunciado).