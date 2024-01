Depois das eliminações no Australian Open, Luisa Stefani e Bia Haddad Maia, duas das principais tenistas brasileiras, estarão juntas em um torneio de duplas. Ambas jogarão lado a lado no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, a partir do dia 5 de fevereiro. Em sua melhor campanha no torneio australiano, Luisa vai subir no ranking e pode entrar no top 15 após a campanha no Grand Slam.