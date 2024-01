Pela primeira vez, o Rio Open terá três campeões de Grand Slam em sua chave. Nesta terça-feira (23), a organização do maior torneio da América do Sul anunciou a presença do croata Marin Cilic, que entrou com o ranking protegido. Ele se junta ao espanhol Carlos Alcaraz e ao suíço Stan Wawrinka, outros com títulos de Major no currículo.