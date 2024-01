Com uma campanha impecável em cinco jogos, o italiano Jannik Sinner está classificado para uma das semifinais do Aberto da Austrália. Nesta terça-feira (23), ele derrotou o russo Andrey Rublev, quinto do ranking mundial, por 3 a 0, parciais de 6/4, 7/6 (7-5) e 6/3 em 2h34min de partida e agora vai desafiar o sérvio Novak Djokovic, dono de 10 títulos em Melbourne e que tem uma série de 33 partidas sem derrota no torneio.