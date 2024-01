A norte-americana Coco Gauff superou nesta terça-feira (23) a ucraniana Marta Kostyuk e se classificou pela primeira vez para as semifinais do Aberto da Austrália. Em meio ao calor intenso em Melbourne, a atual campeã do Aberto dos Estados Unidos precisou de mais de três horas para vencer por 7/6 (6), 6/7 (3) e 6/2.