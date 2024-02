Com direito a "pneu" no terceiro set, o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, despachou o sérvio Miomir Kecmanovic, 60º do mundo, nesta segunda-feira (22) e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália. O vice-líder do ranking fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/0, em uma hora e 48 minutos na Rod Laver Arena.