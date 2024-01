Beatriz Haddad Maia se despediu do Aberto da Austrália na noite deste domingo. A principal tenista do Brasil foi derrotado na chave de duplas do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne. Ela e a americana Taylor Townsend foram superadas pela espanhola Cristina Bucsa e pela russa Alexandra Panova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h07min.