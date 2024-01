Imbatível em Melbourne Park há seis anos, Novak Djokovic é o primeiro semifinalista do Aberto da Austrália. Na madrugada desta terça-feira (23), no horário de Brasília, o número 1 do mundo confirmou o favoritismo e derrotou o norte-americano Taylor Fritz, 12º do ranking, por 3 seta 1, parciais de 7/6 (3), 4/6, 6/2 e 6/3 em 3h45min de partida e agora espera o vencedor do confronto entre o italiano Jannik Sinner e o russo Andrey Rublev.