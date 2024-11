Os planos da Portuguesa para pagar dívida de mais de R$ 500 milhões e voltar à Série A como SAF

A Tauá Futebol - braço esportivo da casa de investimentos Tauá Partners -, detalhou seu projeto de investimentos de R$ 1,270 bilhão na Portuguesa. Boa parte deste capital, cerca de R$ 500 milhões, será feito pela Reeve na revitalização do estádio do Canindé, a famosa casa da Lusa, que passará a ter capacidade para 30 mil torcedores em dias de jogos e para 45 mil espectadores para shows e eventos. O projeto conta também com recursos da XP Investimentos.