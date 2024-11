Ignorando a dificuldade do PT nas eleições municipais no Rio Grande do Sul, o prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella (PT), atropelou os adversários do PP e do PSDB ao ser reeleito com 81,19% dos votos válidos no pleito de 2024. Outra demonstração de vigor: todos os 11 vereadores eleitos na cidade são da coligação de Battistella, sendo cinco deles petistas.