Mais jovem livreiro da Feira do Livro começou na profissão após sonho

Enquanto Rodrigo Quevedo dormia profundamente com a cabeça afundada no travesseiro macio, teve um sonho diferente. Era 6 de agosto de 2020. A pandemia de covid-19 ceifava vidas e impedia maiores interações sociais. Vislumbrou-se como um atendente de livraria. Ao abrir os olhos, foi tomar banho, café e lembrou-se da sensação de ser livreiro enquanto estava na cama. A experiência o marcou sensivelmente. Decidiu escolher a vida entre os livros. Agora, aos 22 anos, tornou-se o livreiro mais jovem em ação na Feira do Livro de Porto Alegre.