Em uma Porto Alegre encoberta pelo Guaíba nos últimos dias, não faltaram símbolos da Capital afetados pela enchente que assola o Estado. Uma das imagens mais emblemáticas da tomada da cheia no Centro Histórico foi registrada na Praça da Alafândega, onde as estátuas dos poetas Mario Quitana e Carlos Drummond de Andrade ficaram parcialmente submersas. Neste domingo (19), o recuo das águas mudou o cenário e devolveu a visibilidade completa aos personagens históricos homenageados com as esculturas.