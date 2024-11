Lyon, de John Textor, leva punições e é rebaixado provisoriamente por problemas financeiros

John Textor, dono da SAF do Botafogo, sofreu um duro golpe nesta sexta-feira. O Lyon, um dos times do empresário americano na Europa, foi rebaixado provisoriamente para a segunda divisão do Campeonato Francês por problemas financeiros. A Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (Ligue 1) também determinou que o clube seja impedido de inscrever novos atletas. Caso a diretoria não consiga regularizar a situação ao fim da temporada, em junho de 2025, as duras punições serão aplicadas.