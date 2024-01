A brasileira Luisa Stefani se despediu do Australian Open nesta quarta-feira (24). A principal tenista de duplas do país foi eliminada nas quartas de final, ao lado da holandesa Demi Schuurs. Elas foram derrotadas pela taiwanesa Su-wei Hsieh e pela belga Elise Mertens por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h23min de jogo.