Beatriz Haddad Maia se despediu da chave de simples do Aberto da Austrália. Nesta sexta-feira (19), a tenista número 1 do Brasil não conseguiu se impor diante da russa Maria Timofeeva, de 20 anos e 170ª do ranking da WTA, e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3, em 2h09min, em Melbourne, pela terceira rodada. Foi o melhor desempenho da brasileira no tradicional primeiro Grand Slam da temporada.