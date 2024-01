A seleção brasileira feminina de basquete iniciou nesta segunda-feira, em Araraquara (SP), a última etapa de treinos antes do Pré-Olímpico de Belém-PA sob comando do auxiliar técnico João Camargo. O torneio acontece entre os dias 8 e 11 de fevereiro, no Ginásio Mangueirinho. O Brasil disputa uma das três vagas para os Jogos de Paris contra Austrália, Sérvia e Alemanha.