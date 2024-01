A Cerimônia de Abertura da 4ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude acontecerá na próxima sexta-feira (19). A competição acontecerá na província de Gangwon, na Coreia do Sul, e terá aproximadamente 1.900 jovens atletas competindo em 81 eventos de sete esportes e 15 disciplinas, com uma divisão de 50% entre competidores masculinos e femininos. O Brasil terá um recorde no número de modalidades representadas e de atletas numa edição do evento. Serão 17 brasileiros competindo em oito modalidades: curling, esqui cross country, biatlo, snowboard, esqui alpino, bobsled, skeleton e patinação velocidade - pista curta.