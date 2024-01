O último jogo das quartas de final do Australian Open foi entre Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. O alemão levou a melhor por 3 sets a 1, com parciais 6/1, 6/3, 6/7 (2/7) e 6/4. O espanhol, número dois do mundo, é eliminado de mais um torneio, e não vence nenhum campeonato desde Wimbledon.