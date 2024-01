A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada logo na estreia do WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Número 11 do mundo, a paulista foi superada pela experiente russa Anastasia Pavlyuchenkova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h37min de partida encerrada no final da noite do domingo (7), pelo horário de Brasília.